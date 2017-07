Bechtle kooperiert mit Softline

Igor Borovikov , Chairman of the Board, Softline. „Nun sind wir in der Lage, die IT unserer Kunden auch in komplexen Projekten weltweit zu betreuen.“

1993 gegründet, bietet Softline als Partner aller großen Hersteller über mehr als 80 Niederlassungen in 30 Ländern ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen an. Innerhalb der IT-Allianz eröffnet das Unternehmen die Märkte in Russland, der Türkei und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten („Commonwealth of Independent States“, CIS). Aktuell bedienen mehr als 3.900 Mitarbeiter – davon 1.300 im Vertrieb sowie 600 IT-Spezialisten – 60.000 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor.



Mit Softline schließt die GITA eine weitere Lücke auf der Weltkarte. Vorangegangen waren in den vergangenen Jahren bereits Partnerverträge mit Atea (Skandinavien und Baltikum), Compucentro (Mexiko), Connection (USA), Datacentrix (Südafrika), Data#3 (Australien), JBS (Japan), JOS (China, Hongkong, Macau, Malaysia, Singapur und weitere Teile Asiens), Lexel (Neuseeland) und Microware (Brasilien). Durch die neue Kooperation deckt GITA nun auch Russland, die Türkei und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten ab. Dazu gehören Aserbaidschan, Usbekistan, Armenien, Weißrussland, Rumänien, Georgien, Tadschikistan, Kasachstan, Turkmenistan, Kirgisistan und Moldawien.

Gemeinsame Werte und Standards

„Wir freuen uns, mit Softline einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der die Abdeckung aller wichtigen Märkte innerhalb von GITA weiter ergänzt“, sagte Jürgen Schäfer, Vorstand IT-E-Commerce bei der Bechtle AG. „Dabei öffnet uns die neue Partnerschaft auch die Türen zu wirtschaftlich wichtigen Regionen wie Russland und der Türkei. Darüber hinaus teilen wir die gleichen Werte und Standards. Auch das macht Softline zu einer wertvollen Ergänzung der globalen IT-Allianz.“ Der Partnerschaft sei ein umfangreiches Pilotprojekt im Softwarebereich vorausgegangen, das die Überschneidungen bei Servicequalität, Know-how und Unternehmenskultur in der Praxis bestätigte.

Internationale IT-Community

„Der Beitritt der Softline Group zur Global IT Alliance bietet die großartige Chance, Teil einer internationalen Community zu sein“, so Igor Borovikov, Chairman of the Board, Softline. „Wir selbst verfügen über Standorte in 30 Ländern, verteilt über den ganzen Globus. Zusammen mit weiteren führenden IT-Partnern innerhalb des Netzwerks sind wir in der Lage, die IT unserer Kunden auch in komplexen Projekten weltweit zu betreuen.“ Man biete ein breites Portfolio an Cloud-Lösungen an – wie IaaS, PaaS, SaaS, Virtualisierung, Collaboration, Security, und Mobility. Aber auch Lizenzierung, Schulungen, Asset-Management und Managed-Services gehören zum Leistungsspektrum. Bechtle testet derzeit einen Ausbau der Zusammenarbeit mit weiteren Standorten von Softline in Lateinamerika.

Über Bechtle

Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit über 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein Lösungen rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Mrd. Euro.



Bildquelle: Bechtle AG