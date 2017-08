Business-Software für Bundesligaverein

Der US-Konzern Infor beliefert als neuer Partner den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit Business-Software. Der BVB plant mit dem Softwarehaus eine Zusammenarbeit in verschiedenen Geschäftsbereichen. So könnten Cloud-Lösungen von Infor in den Bereichen Marketing- und Kundenbeziehungsmanagement, Business Intelligence, Asset-Management oder Finanzen zum Einsatz kommen. Die Software-Partnerschaft mit dem BVB ist für Infor die erste ihrer Art im Profifußball.