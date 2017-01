Chefwechsel bei SAP Deutschland

Daniel Holz (Jahrgang 1970) kam am 1. Juni 2008 zur SAP und leitete seit 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland den Bereich „Discrete Industries & Automotive“ im Land. Diesen für SAP wichtigen Sektor führte er erfolgreich mit Fokus auf die Neuausrichtung hin zu hybriden Cloud- und On-Premise-Architekturen.

Vorher war Daniel Holz mehrere Jahre in internationalen Führungsaufgaben in der EMEA-Vertriebsorganisation der SAP tätig. Unter anderem leitete er als Managing Director die SAP Tochter in der Türkei, war Chief Operating Officer für die Region EMEA South und Bereichsleiter Vertrieb für SAP in Moskau. Vor seinem Eintritt bei SAP bekleidete der promovierte Betriebswirt Führungspositionen bei Siemens Nixdorf, Oracle und IBM.