Comconsult stärkt Maternas Cloud-Geschäft

Das Dortmunder Systemhaus Materna übernimmt rückwirkend zum 1. Juli 2017 das Aachener Beratungshaus Comconsult Kommunikationstechnik GmbH sowie dessen Schweizer Standort in Köniz bei Bern. Mit dem Kauf intensiviert Materna ihre Aktivitäten in der Cloud – insbesondere im Service-Management mit der Suite des Partners Service Now.

Gegründet 1986 von Absolventen der RWTH-Aachen, wuchs Comconsult vor allem mit Beratung im Netzwerkumfeld. Zu den unternehmerischen Meilensteinen zählt die Gründung von unabhängigen Partnerfirmen für unterschiedliche Projektschwerpunkte im Jahr 1996 – „Comconsult Beratung und Planung“ für die Planung und den Aufbau von Infrastrukturen, „Comconsult Research“ für Technologie-Studien und Produkt-Analysen und die „Comconsult Akademie“ für Ausbildung und Kongresse. Auch die 2006 erfolgte Fokussierung auf das Projektgeschäft durch die Ausgründung des Produktgeschäftes mit der Eigenentwicklung Aix BOMS für die Bestandsführung von IT-Infrastrukturen im Unternehmen „Aixpertsoft“ war 2006 ein wichtiges Datum.

Heute ist Comconsult Kommunikationstechnik spezialisiert auf „Enterprise Service Management“ mit Produkten des Cloud-Anbieters Service Now, mit dem auch Materna seit mehreren Jahren eine Partnerschaft verbindet. Durch die Bündelung all dieser Ressourcen soll zum 1. Januar 2018 ein neues Unternehmen entstehen, das mit zehn deutschen und einem Schweizer Standort sowie einem Nearshore-Center in der Slowakei der führende Service-Now-Partner in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) werden soll.

Service Now zählt zu den weltweit wachstumsstärksten Software-Anbietern - mit über einer Milliarde Dollar Jahresumsatz. Mehr als 3.600 Kunden nutzen die Tools von Service Now bereits, um unterschiedliche Abläufe – zum Beispiel in den Bereichen IT, Human Resources, Security oder Kundenservice – Cloud-basiert zu steuern und zu optimieren.

Neue Tochtergesellschaft in Gründung

Zu den Leistungen der neuen Gesellschaft werden Prozess- und Architekturberatung ebenso gehören wie die Konzeption und Implementierung von „Enterprise Service Management“ inklusive Projektleitung; dazu kommen die Entwicklung von Apps auf Basis von Service Now, Trainings und Betriebsunterstützung. Geschäftsführung des neuen Unternehmens werden die beiden Geschäftsführer der Comconsult Kommunikationstechnik GmbH, Martin Woyke und Stefan Rolf, sowie der langjährige Materna-Abteilungsleiter und Service-Now-Experte Ludger Koslowski.

Ein wichtiges Marktsegment für Materna ist die Cloud, die im vergangenen Jahr 13 Prozent zum Umsatz von 223 Mio. Euro beitrug. „Der Service-Now-Markt wächst mit sehr hoher Geschwindigkeit. Daher ist Service Now für Materna ein wichtiges Innovations- und Wachstumsthema. Wir sehen uns durch diese Akquisition im Markt bestens positioniert. Die über 120 zertifizierten Experten der Comconsult und unseres Competence Centers werden wir in Kürze unter einem neuen Firmennamen am Markt positionieren“, sagt Helmut Binder, CEO der Materna-Gruppe.



„Wir sind der neue führende Spezialist für die agile Umsetzung von Service-Prozessen und kümmern uns darum, dass eine Installation bei Kunden in kurzer Zeit abläuft und die Lösung maßgeschneidert in Betrieb geht. Cloud-basierten Software-as-a-Service-Modellen gehört die Zukunft“, ergänzt Stefan Rolf, Geschäftsführer Comconsult Kommunikationstechnik GmbH.

Vorgestellt wird die neue Organisation erstmalig auf der Jahresveranstaltung von Service Now, dem Now Forum am 14. November in Frankfurt. Dort soll auch der Launch der neuen Unternehmensmarke stattfinden.

Bildquelle: Materna GmbH