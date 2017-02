Countdown zur Cebit 2017

ISDN steht vor dem Aus, All-IP ist der Trend der Stunde: Die Cebit (Montag, 20., bis Freitag, 24. März ) will zeigen, wie sich mit Konzepten wie „Unified Communication & Collaboration“ (UCC) die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen lässt und erhebliche Kostenvorteile entstehen können. Dabei geht der Trend zu Cloud-Lösungen.

Eine Schlüsselrolle sollen neue Angebote aus dem Bereich „Unified Communication as a Service“ (UCaaS) spielen: Hier werden sämtliche Kommunikations-Tools in einer Cloud bereitgestellt – von der Internet-Telefonie über Videokonferenzen bis zur individuellen Präsenzinformation für jeden Mitarbeiter. Die ganze Bandbreite aktueller und künftiger Technologien, Komponenten und Business-Lösungen für die Sprach-, Bild- und Datenkommunikation wollen die Messemacher in der „Communication & Networks“-Halle 12 präsentieren.

Gemeinsam mit rund 40 Partnerfirmen bringt Microsoft Beispiele für die digitale Transformation mit zur Cebit. Der Bereich Unified Communication mit Skype for Business ist in Halle 12 vertreten. Hier stellen auch Firmen wie Datac, Estos, IP Dynamics, Logitech und Plantronics ihre Neuentwicklungen vor, die sich vor allem um die mobile Kommunikation drehen.

AVM (12/D32) wird neue Fritz-Produkte für das digital vernetzte Office vorstellen, die sich mit DSL- und Kabelanschlüssen verstehen. Außerdem hat der Berliner Kommunikationsspezialist im Vorfeld des Events einen WLAN-Router mit Mesh-Komfort für die optimale WLAN-Versorgung im ganzen Gebäude und neue Features für das Betriebssystem Fritz OS angekündigt.

Die Welt der Gateways und Router

Das neue VoIP-Gateway 2.0 von Bero Net (12/ D66) verbindet klassische TK-Systeme mit VoIP-Lösungen. Als Besonderheit bietet das Gerät eine modulare Netzwerk-Schnittstelle. Ein weiterer Fokus soll auf Apps liegen: Per SD-Speicherkarte lassen sich Zusatzfunktionen wie VPN oder einfache Fax-Server direkt auf dem Gateway installieren. Im IoT-Umfeld ist die zentrale Administration der Gateways und Apps über die beroNet Cloud möglich.

Dray Tek (12/E24) bringt VPN-Router, Modems, Access-Points, Switche sowie Lösungen zum zentralen Management mit nach Hannover. Neben dem VPN-Service Zenmate Security & Privacy wird das Unternehmen auf der Messe weitere neue Produkte zeigen, darunter den Vigor2862L, ein LTE-Router mit SIM-Karten-Slot, und drahtlose Access-Points für den Outdoor-Einsatz.

Ferrari Electronic, in Halle 12 sowohl am Microsoft-Partnerstand E24 als auch bei Alcatel-Lucent Enterprise (E32), präsentiert in Hannover ein UC-Portfolio für die All-IP-Migration. Dazu zählt die UC-Software Office Master Suite 6 mit SAP-Connector, Cloud-Connector und DirectSIP für „Fax over IP“. Die neue Mittschnitt-Lösung Office Master Call Recording ist beispielsweise für Banken interessant, die seit Anfang 2017 zur Aufzeichnung telefonischer Beratungsgespräche verpflichtet sind.

Echtzeitkommunikation mit WebRTC

Auch Innovaphone wird mit neuen All-IP-Anwendungen in Halle 12 (D14) vertreten sein. Dort können Besucher diese Produkte im Live-Einsatz erleben. Darüber hinaus hat der Anbieter den Standard WebRTC für die Echtzeitkommunikation von Rechner zu Rechner in seine UC-Lösungen integriert.

„Skype for Business“-Nutzer will Logitech (12/E24) mit der neuen AV-Bedienkonsole Smart Dock ansprechen, die das sichere Management von Videokonferenzen komfortabel sicherstellen soll. In Verbindung mit dem Endgerät Surface Pro 4 und der Skype-Anwendung wird eine „elegante und kostengünstige Collaboration-Lösung“ versprochen. Eine weitere Logitech-Neuheit ist die portable Konferenz-Kamera Connect: Sie bietet 360-Grad-Audio- und Full-HD-Videoqualität für virtuelle Konferenzen mit bis zu sechs Personen und unterstützt außer Bluetooth auch den NFC-Standard.

Bei Plantronics (12/E24) hat die Version 3.9 des webbasierten Managers Pro mit Analyse-Modulen Premiere. Der im Abonnement erhältliche Dienst bietet Kunden und Vertriebspartnern Analyse-Services zur Optimierung des Kundendienstes. Der VoIP-Pionier Sipgate (12/D54) zeigt eine neue, webbasierte Telefonanlage mit Mobilfunkintegration Sipgate Team sorgt dafür, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens unterwegs alle Komfortmerkmale klassischer Businesstelefone in Anspruch nehmen können. Das Spektrum beinhaltet neben den üblichen Standardfunktionen Extras wie eine intelligente Voicemail-Funktion, die Abschriften per E-Mail versenden kann. Die Administration erfolgt im Web – ohne feste Hardware und Wartungskosten.

Umstellung auf All-IP

Tiptel (12/E48) möchte mit seinen Messeneuheiten vor allem kleine und mittlere Unternehmen ansprechen. „Die Umstellung auf All-IP ist in vollem Gange. Im TK-Handel bestehen aber noch Vorbehalte bezüglich der Beratung und Unterstützung. Deshalb investieren wir maßgeblich in den praktischen Support“, berichtet Ingo Lindt, Geschäftsführer von Tiptel Business Solutions. Flaggschiff ist die IP-Telefonanlage 8010 All-IP Appliance, die in Deutschland entwickelt wurde und auch hier gefertigt wird. Zudem ist die Yeastar S-Serie zu sehen, deren Modelle für 20 bis 300 Teilnehmer ausgelegt sind.

Agfeo wird in diesem Jahr auf dem Freigelände (R60) neben der Halle vertreten sein. „Nun beginnt die heiße Phase der Umstellung auf All-IP“, berichtet Marketingleiter Niko Timm. „Deshalb ist es wichtig, dass die Fachhändler professionelle Lösungen anbieten können.“ Neben Hybridlösungen, die an ISDN- oder IP-Anschlüssen betrieben werden, zeigt das Unternehmen auf der Messe seine erste Cloud-Lösung unter dem Namen Agfeotel: In Verbindung mit den SIP-Endgeräten des Herstellers oder anderer Anbieter können ausgewählte Fachhändler ein virtuelles Kommunikationssystem aufsetzen.