Das Bundeskabinett hat im Februar beschlossen, das deutsche Recht an die EU-Datenschutz-Grundverordnung anzupassen. Die EU DSGVO bringt strengere Regelungen beim Umgang mit personenbezogenen Informationen mit sich, denn sie nimmt alle Unternehmen in die Pflicht, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten, speichern und analysieren. Demnach müssen diese uneingeschränkt in der Lage sein, personenbezogene Informationen zu identifizieren, herauszugeben und auf Anfrage zu löschen.