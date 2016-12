DHL zeigt 3D-Druck-Potenziale auf

DHL hat bereits mehrere Jahre lang eine Vielzahl verschiedener 3D-Drucker und -Techniken getestet und nun Anwendungsmöglichkeiten identifiziert, die industrielle Herstellung und Logistikstrategien grundlegend verändern könnten. Schätzungen zufolge wächst der 3D-Druck-Markt zwischen 180 und 490 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2025. Der Trend-Report (in englischer Sprache) geht allerdings davon aus, dass der 3D-Druck die Massenproduktion nicht ersetzen, sondern um zusätzliche Produktionsmethoden ergänzen wird.

Matthias Heutger, Senior Vice President DHL Customer Solutions & Innovation, sieht im 3D-Druck eine Transformationstechnologie. „Dabei handelt es sich nicht um eine Wundertechnik, die die Massenproduktion in Fabriken obsolet macht“, erklärt Heutger. Ihr Potenzial liege „eher in der Fähigkeit, die Produktion von höchst komplexen und individuellen Produkten und Ersatzteilen zu vereinfachen. Das könnte Logistik und Herstellung näher zusammenbringen als jemals zuvor.“

Neuausrichtung der Lieferkettenstrategien

3D-Druck wird auch als Additive Fertigung bezeichnet. Es handelt sich um einen Prozess zur Herstellung von Produkten, bei dem Kunststoffe oder Metalle erhitzt werden und über die Düse eines 3D-Druckers auf eine Platte aufgebracht werden, um so einen dreidimensionalen Gegenstand aufzubauen. Möglicherweise werden dadurch Prozesse wie Schweißen oder Formgießerei ersetzt und die Kosten erheblich reduziert. Das kann zu verbesserter Produktqualität, verschiedenen von einem Drucker hergestellten Produkten, neuen Produktarten und zu neuen Lieferkettenstrategien und -modellen führen.

Der 3D-Druck wird weltweit von der Luftfahrtindustrie, dem Maschinenbau, der Automobil- und der Gesundheitsindustrie genutzt. Mercedes Benz Trucks hat einen Service für im 3D-Druck hergestellte Ersatzteile gestartet. In der Gesundheitsindustrie produziert der 3D-Drucker in Verbindung mit Scannern maßgefertigte externe und interne Teile – von der Prothese bis zur Zahnkrone. Die neue Technik wird auch für die autonome Produktion in entlegenen Gebieten eingesetzt – dieser Service zur Herstellung wichtiger Ersatzteile ist sehr gefragt bei Bergbauunternehmen, Raumfahrtorganisationen und dem Militär.

Eine Komplementärtechnologie

Der 3D-Druck ist nicht neu; es gibt ihn bereits seit den 1980er Jahren. Die Umstände, die seine weitere Verbreitung derzeit beschränken, sieht DHL unter anderem im fehlenden Management-Know-how sowie in wirtschaftlichen oder technischen Problemen. Viele Drucker können nur ein Material verarbeiten – und die Kosten für industrielle 3D-Drucker sind immer noch hoch. Bevor der 3D-Druck eine wichtige Produktionstechnologie werden kann, müssen darüber hinaus auch Themen wie Garantie, Haftung und gewerbliche Schutz- und Urheberrechte geklärt sein.

Markus Kückelhaus, Vice President Innovation and Trend Research bei DHL Customer Solutions & Innovation, sagt: „Nicht alle Produkte sollten, können oder werden mit 3D-Druckern produziert werden.“ Dennoch beobachtet er in Schlüsselindustrien ein erhöhtes Interesse an ihrem Einsatz. „Mehr Möglichkeiten der kundenspezifischen Anpassung, weniger Abfall und mehr Produktion und Lieferung auf lokaler Ebene“ seien Anreize, 3D-Drucker zu nutzen.

Auswirkungen auf die Ersatzteillogistik

Kückelhaus glaubt, „dass der 3D-Druck mittelfristig die größten Auswirkungen auf die Ersatzteillogistik und bei der Herstellung von kundenspezifischen Teilen haben wird.“ Und eben nicht in der Massenproduktion. Der Trend-Report zeige daher die Möglichkeiten für Unternehmen auf, sich mit Logistikanbietern zusammenzutun, die 3D-Druck anbieten.

Dazu gehören auch Services wie „Ersatzteile auf Abruf“, ein Modell, das die Lagerkosten von Unternehmen reduzieren würde, „End-of-Runway Services“ für die schnelle Produktion von zeitkritischen Teilen sowie „Product Postponement Services“, um die Anpassungsoptionen zu erhöhen und gleichzeitig die Lieferzeit an den Kunden zu verkürzen.

Auch die Nachfrage nach individualisierten Produkten fördert die individualisierte direkte Herstellung von Teilen und die „Product Postponement Services“. Dies könnte laut DHL dazu führen, dass die Herstellung und Montage in verschiedene Phasen mit regional und lokal aufgestellten Druckern aufgeteilt wird. Für beides benötigt man völlig neue Lieferkettenstrategien.

Ein Schwerpunkt bei den End-of-Runway-Services sind branchenspezifische Serviceangebote und integrierte Reparatur- und Rücksendeleistungen. Der 3D-Druck könnte hier eine schnelle Produktion und schnellen Versand von Teilen ermöglichen. Das wäre für die Energie- und Maschinenbaubranchen von unschätzbarem Wert.

Ebenfalls könnte das die Garantie-Reparaturprozesse im Consumer-Sektor verbessern. Logistikunternehmen könnten auch in der Lieferkette bei den Ersatzteilen auf Abruf in einer neuen revolutionären Weise involviert werden, indem Teile auf dem Lieferweg zum Kunden gedruckt werden.

„Genauso wie Hersteller ihre Produktionsprozesse anpassen, gibt es neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Lieferkette“, weiß Matthias Heutger. Man wolle daher „mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam neue Lösungen zu erkunden, das Potenzial des 3D-Drucks zu nutzen und es in die Logistik und zukünftige Lieferketten zu integrieren.“ Man habe bereits Pop-up-Shops für den 3D-Druck getestet und empfiehlt, dass Unternehmen ihre Logistikpartner bereits ab der Analysephase beteiligen, um die potenziellen Vorteile, die die Technik liefern könnte, zu maximieren.