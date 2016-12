Digitaler Wandel groß geschrieben

Das 30-jährige Bestehen nahm der global agierende Integrationsanbieter Seeburger AG zum Anlass, Kunden und Interessenten zur Hausmesse in die Firmenzentrale nach Bretten (bei Karlsruhe) einzuladen. Dabei kamen die firmeneigenen Räumlichkeiten an ihre Grenzen – und waren bis auf den letzten Platz besetzt.

„Wir wollen uns aktiv mit den Themen der Zukunft beschäftigen“, begrüßte Co-CEO Axel Haas in seiner Eröffnungsrede das voll besetzte Auditorium im Foyer. Wie ein roter Faden zog sich daher er „digitale Wandel“ durch die insgesamt 24 Vorträge. Michael Kleeberg, seit dem Ausscheiden von Firmengründer Bernd Seeburger zu Jahresbeginn Co-CEO neben Haas, eröffnete den Vortragsreigen mit dem Thema „Die Digitale Revolution – Chancen und Herausforderungen“ – und positionierte Seeburger als „Motor der digitalen Transformation“.

CTO Matthias Feßenbecker nahm in seinem Vortrag „Digitaler Klebstoff – die Rolle der Integration bei der Digitalisierung“ den Faden auf und konkretisierte anhand von Beispielen aus den Bereichen B2B-, MFT- und API-Integration die Einsatzmöglichkeiten der Business-Integration-Suite. Chief-Cloud-Officer Dr. Martin Kuntz hob in seinem Vortrag „Die Digitale Wolke – Lösungen für den Fachbereich“ auf die Bedeutung von Cloud-Lösungen für die Digitalisierung ab und leitete über zu den folgenden Fachvorträgen, in denen Cloud-Services, Business-Applikationen und Integrationsszenarien vorgestellt wurden.

Die Seeburger AG ermöglicht ihren Kunden die Digitalisierung und Integration interner und externer Geschäftsprozesse – On-Premise oder als Managed Service/Cloud-Lösung. Die technische Basis bildet die Business-Integration-Suite als zentrale, unternehmensweite Datendrehscheibe für sämtliche Integrationsaufgaben und für den sicheren Datentransfer. Seit der Gründung 1986 ist Bretten Hauptsitz des EDI-Pioniers, der Landesgesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika unterhält.