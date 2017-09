Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung

Die Nürnberger Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und die dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH gehen eine exklusive Kooperation im Bereich Wirtschaftsprüfung ein. Ziel ist es, die Digitalisierung der Prozesse in der Wirtschaftsprüfung weiter voranzutreiben.

Hierzu bringen beide Partner ihr Know-how in den Bereichen Datenanalyse, Jahresabschlussprüfung und SAP für die Entwicklung der Anwendungsplattform Analytics4Audit ein. Mit Analytics4Audit sollen Datenanalysen in der Abschlussprüfung effizienter gestaltet und die Informationen in den Rechnungslegungs-Systemen der Mandanten gezielt genutzt werden.

„Die Kooperation mit dab passt hervorragend in unsere Digitalisierungsstrategie“, sagt Martin Wambach, der als Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner den Bereich Wirtschaftsprüfung verantwortet. „Die dab ist als deutsches mittelständisches Unternehmen mit ausgeprägter Kompetenz bei der Automatisierung von Datenanalysen für uns ein starker Partner zur Fortsetzung dieser Strategie. Damit können wir unseren Mandanten, den mittelständisch geprägten Weltmarktführern, dauerhaft Lösungen auf der Höhe der Zeit bieten.“

„Rödl & Partner kennt die Möglichkeiten der Datenanalyse in der Abschlussprüfung aus erster Hand“, ergänzt Stefan Wenig, zusammen mit Martin Riedl einer der beiden Geschäftsführer bei dab. „Über die Kooperation bauen wir unser Know-how und unser Lösungsportfolio im Bereich Wirtschaftsprüfung deutlich aus. Zudem passt sie hervorragend zu unserer Strategie, über unsere Tochtergesellschaft dab:Mittelstand GmbH den deutschen Mittelstand mit ganzheitlichen Datenanalyselösungen zu unterstützen.“

Vision der 2004 gegründeten dab ist es, Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit für Unternehmen zu machen. Das in Niederbayern ansässige Unternehmen ist in den Bereichen Software und Dienstleistungen rund um die Datenanalyse aktiv; das Kerngeschäft ist die Analyse strukturierter Daten, vor allem – aber nicht ausschließlich – aus SAP. Entsprechende Software-Tools ermöglichen es den Kunden, einfach auf große Datenmengen zuzugreifen und diese automatisiert zu analysieren.

Rödl & Partner ist als Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 108 eigenen Standorten in 50 Ländern vertreten und bereit die Mandanten mit 4.500 Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Steuerdeklaration und „Business Process Outsourcing“, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaftsprüfung.

Bildquelle: Rödl & Partner