Distec erweitert die POS-Line

Die Familie der Brandlast- und Rauchgas-optimierten Monitore der POS-Line hat Distec überarbeitet und erweitert. Der Spezialist für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen in industriellen und multimedialen Applikationen erhöht die Hitzebeständigkeit durch das neue G30-Schutzglas – und hat die hitze-beständigen Strom- und Netzwerkkabel jetzt vollständig von Halogen befreit.

Die Distec GmbH, eine Tochter der Data Display Group, hat die Produktfamilie POS-Line weiterentwickelt – insbesondere die Monitorserie BLO („Brand-Last-Optimiert“). Dank neuer Materialien verbessert die BLO-Serie das Brandlast- und Rauchgas-Verhalten. Das neue G30-Schutzglas erhöht die Hitzebeständigkeit; die hitzebeständigen Strom- und Netzwerkkabel sind jetzt halogenfrei.

Die integrierte Thermosicherung trennt den Monitor von der Stromversorgung, sobald die kritische Temperatur erreicht ist. Die Schutzklasse der Gehäuse beträgt IP33.

Informationsdisplays für sensible Bereiche

„Die Brandlast- und Rauchgas-optimierten Monitore haben sich als Informationsdisplays in sensiblen Bereichen mit strengen Brandschutzauflagen wie etwa Fluchtwegen, Treppenhäusern und gegenüber von Fahrstühlen in beispielsweise öffentlichen Gebäuden, Hotels oder auch Produktionshallen bewährt“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer der Distec GmbH. Ein unabhängiger Gutachter habe die Geräte für das Brandverhalten von Bauprodukten klassifiziert, da eine entsprechende Norm für Monitore nicht existiert.

Der orientierende Brandversuch ergab laut Schäfer, dass die Monitore die Grenzwerte für die Einstufung in die Klasse B-S1, d0 gemäß DIN EN 13501-1 in allen Kategorien unterschreiten. Damit erreichen sie die beste Stufe in der Klasse schwer entflammbarer Produkte.

Das Zertifikat bestätigt, dass die Monitore schwer entflammbar sind und im Brandfall nahezu keine Rauchentwicklung entsteht oder brennendes Abtropfen bzw. Abfallen von Teilen vorkommt. Die Monitore sind in Größen von 31,5 bis 54,6 Zoll verfügbar.

Vereinfachter Einbau, vergrößerter Temperaturbereich

Bei der Weiterentwicklung kombinierte Distec neueste Technologie mit aktuellem Design. Die neuen POS-Line-Monitore kombinieren laut Schäfer ein robustes Metallgehäuse mit Zuverlässigkeit im Betrieb und bieten je nach Anwendung unterschiedliche Controller- und Front-Optionen. Neu seien auch das optimierte Aluminium-Gehäuse mit geringerem Gewicht und vergrößertem Temperaturbereich, die vereinfachte Montage (ohne Montagewinkel) sowie die PCAP-Touch-Technologie für zehn Finger. Typische Einsatzbereiche der POS-Line V2-Serie reichen von Industrieanwendungen über Point-of-Sale bis zu digitaler Beschilderung.

Über Distec

Die Distec GmbH aus Germering bei München entwickelt, produziert und vermarktet Green-IT-Lösungen von der Baugruppe bis zum Fertigprodukt. Sie basieren auf eigenen Hardware-Plattformen und steuern damit über eigene Software die Produkte der TFT-Partner Samsung, Innolux, Mitsubishi, Kyocera und ausgewählte Produkte anderer TFT-Hersteller an.

Die Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt entwickelt die Data Display Group in eigenen Designzentren in Germering und Ronkonkoma (USA). Neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen bietet Distec auch „Produktveredelungen“ und die Assemblierung von Monitorsystemen, die Herstellung von Fertigprodukten sowie einen kompletten After-Sales-Service.

Seit Anfang 2016 gehört die Distec GmbH zu hundert Prozent zur Fortec Group und kann auf die Produkte, Dienstleistungen und das Know-how dieses Hightech-Firmennetzes zurückgreifen. Die Fortec Elektronik AG ist seit 1984 als Distributor von Embedded-Lösungen in den Bereichen Embedded, Displays und Power-Supplies aktiv.

Bildquelle: Distec GmbH