„Drone Park“ auf der Cebit

Eine Life-Inszenierung soll das breite Einsatzspektrum von Drohnen im Business-Umfeld demonstrieren. Im „Drone Park“ sollen die Besucher auf der Cebit 2017 (Montag, 20., bis Freitag, 24. März) die digitale Wertschöpfungskette rund um die unbemannten Flugfahrzeuge „hautnah“ erleben können. Laut Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, werde man „eindrucksvoll präsentieren, in welch unterschiedlichen Szenarien digital gesteuerte Drohnen inzwischen sinnvoll eingesetzt und wie neue Geschäftspotenziale erschlossen werden können.“

Auf dem Freigelände vor der Halle 2 werden für jeden Besucher sichtbar mehrere verschiedene Einsatzszenarien dargestellt. Bei ihren Flugeinsätzen über eine Ölplattform im Maßstab 1:15 oder Solarkollektoren auf dem Freigelände produzieren die Drohnen umfangreiche Daten, die in der Kontrollstation analysiert, visualisiert sowie in verwertbare Ergebnisse umgewandelt werden. Basis für die Datenanalyse bildet eine Serverinfrastruktur im Drohnenpark,

Die Ergebnisse und Darstellungen in 3D können eine Grundlage für Entscheidungen bilden - wie etwa, ob die Solaranlage einer Wartung unterzogen werden muss. Ebenso soll anschaulich gezeigt werden, wie Drohnen als Bestandteil des Internets der Dinge und die von ihnen generierten Daten für neue Formen der Wertschöpfung genutzt werden können. In den Flugshows und anhand weiterer Beispiele wird demonstriert, was heute bereits machbar ist, wie schnell sich die Drohnentechnologie entwickelt und wie Unternehmen und Organisationen Drohnen gewinnbringend nutzen können.

Neben dem „Drone Park“, den die Messe gemeinsam mit Intel organisiert, wird es in diesem Jahr in der nahe gelegenen Halle 17 den Ausstellungsbereich „Unmaned Systems & Solutions“ geben. Dort werden mehr als 30 Aussteller Drohnentechnologien präsentieren. Eine international besetzte Konferenz beschäftigt sich mit technischen und rechtlichen Fragestellungen. Zudem wird es in der Halle auch Drohnen-Rennen geben. Mit solchen Aktivitären will Frese.„die Ausrichtung der Cebit in Richtung Showcases und Anwendung untermauern.“

Bildquelle: Deutsche Messe AG