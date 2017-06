Easy will Markenidentität schärfen

„Wir haben unser Lösungsportfolio konsequent ausgebaut und bieten unseren Kunden weiterentwickelte und neue Werkzeuge für die erfolgreiche Digitalisierung ihrer Unternehmen", sagt Easy-Vorstand Willy Cremers. „Damit können wir unseren Kunden vielfältige neue Perspektiven öffnen – dies soll sich künftig auch in einer stark fokussierten Kundenansprache und in verschiedenen Vertriebskanälen widerspiegeln." Daher werde das Corporate Marketing verstärkt.

Birgit Eijkhout übernimmt dafür die Verantwortung bei dem 1990 gegründeten Hersteller von Software für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung mit über 12.500 Kundeninstallationen. Eijkhout verfügt über profundes Know-how in der Vermarktung von ECM-Lösungen, das sie unter anderem aus ihrem Job als „Head of Marketing“ bei ihrem letzten Arbeitgeber, der D.velop AG. Davor arbeitete die 42-jährige für internationale sowie nationale Marketing-Organisationen und Marketing-Agenturen, u. a. für Orange Communications in der Schweiz.