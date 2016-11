Emons wechselt zu TIS

„Dem bisherigen Telematiksystem fehlten einige Funktionen, die von uns beziehungsweise unseren Kunden gefordert wurden“, erklärt Gunnar Stellmacher, der bei Emons den Bereich IT verantwortet. Man habe sich jetzt für „eine bewährte Lösung entschieden, die ohne große Anpassungen sämtliche Anforderungen erfüllt“.

Die neue Telematiklösung sorgt bei Emons für ein lückenloses Auftragsmanagement zwischen dem Transportmanagementsystem (TMS) Euro Mistral und allen Fahrern. Die Touren werden direkt aus der Dispositionssoftware an die mobilen Endgeräte gesendet und von den Fahrern durch die aktuellen Sendungsstatus ergänzt.

Bei Emons wird das neue Telematiksystem in mehreren Varianten zum Einsatz kommen. Tislog mobile PSV3 eignet sich für die Stammfahrer mit Handheld-Computer mit dem Betriebssystem Windows Embedded 6.5 ausgerüstet sind. Bei kurzfristigem Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten kann Emons das System schnell um weitere Geräte erweitern. Tislog mobile Smart dient hier als „Charter-App“ für das spontane und kurzzeitige Integrieren von Subunternehmern in das Auftragsmanagement. Dabei können Fahrer ihr eigenes Smartphone nutzen und die Auftragsdaten über einen Weblink abrufen. Die Variante Tislog mobile Enterprise ermöglicht hingegen die dauerhafte Integration regelmäßig eingesetzter Fahrer, die hierfür mit einem Android-Gerät ausgerüstet werden.

Online-Schnittstelle für die Telematikdaten

Als Online-Schnittstelle für die gesammelten Telematikdaten aus den mobilen Endgeräten fungiert bei allen Varianten Tislog office, das diese Daten automatisch an Euro Mistral überträgt. „Mit der neuen Lösung erhalten wir Sendungsstatus auf Colli- statt nur auf Sendungsebene“, betont Stellmacher. „Zudem verfügen wir jetzt über integrierte Funktionen für die Navigation und das Erstellen von Fotos für das Dokumentieren von Schäden.“

Bereits 2015 hatte TIS bei Emons den Roll Out der 920 neuen Telematikendgeräte vom Typ Honeywell CN51 organisiert. Zu jedem CN51 lieferte TIS selbst entwickelte mobile Fahrzeughalterungen, die dank Saughalterung und Stromversorgung per Zigarettenanzünder problemlos montiert und demontiert werden können. Die schnelle Montage der Halterungen ist für Emons sehr wichtig, da die Spedition größtenteils mit Subunternehmern zusammen arbeitet und hin und wieder Mietfahrzeuge einsetzt.

Über Emons

Emons Spedition & Logistik mit Sitz in Köln ist ein konzernunabhängiges Familienunternehmen. Der im Jahr 1928 gegründete Logistikdienstleister befördert pro Jahr über drei Millionen Sendungen und erwirtschaftet damit einen Umsatz von rund 350 Mio. Euro. An den 87 Standorten in aller Welt arbeiten mehr als 2.000 Beschäftigte.

Zum Portfolio zählen Stückgut-Systemverkehre, Teil- und Komplettladungen, KEP-Dienste, Luft- und Seefracht, Road-Feeder-Service und Container-Trucking. Ergänzt wird das Angebot durch Rail Cargo, Kombiverkehre sowie RoRo-Verkehre nach Russland. Ein weiterer großer Bereich der Emons-Gruppe ist die Warehouse-Logistic mit über 93.000 Quadratmetern überdachter Lagerfläche an 19 Standorten.

Die Lkw-Transporte werden zum größten Teil durch Subunternehmer befördert. Pro Tag sind für Emons über 900 Fahrer im Einsatz. Der eigene Fuhrpark verfügt über mehr als 100 Wechselbrückenfahrzeuge, 1.000 Wechselbrücken, 35 Sattelzüge, 20 Nahverkehrsfahrzeuge und 160 Auflieger.

Bildquelle: KfdM - Kommunikation für den Mittelstand