Ergonomischer Barcode-Scan

Von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Auslieferung: Das Scannen gewinnt immer mehr Bedeutung in der Logistik. Deshalb präsentiert Panasonic Computer Product Solutions (CPS) auf der Logimat gemeinsam mit dem Partner PWA Electronic GmbH mobile IT-Lösungen für die effiziente Digitalisierung in der Logistik – als Alternative zu den in der Logistik noch häufig verwendeten veralteten Handhelds, Handscannern und fest verbauten Stapler-Terminals.