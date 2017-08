Erster Einsatz von Now FI

Das 1993 von Samuel K. Jung in Northvale (New Jersey/USA) gegründete Unternehmen Pointe International bietet heute weltweit eine große Auswahl an Kunstleder. Das Kerngeschäft – der Handel mit Stoffbahnen - erfordert eine komfortable Lagersteuerung. Weil die bisher eingesetzte Software Quickbooks die Bereiche Bestandskontrolle, Bestellbestand und Sicherheitsbestand nicht abbilden konnte, wurde ein neues ERP-System gesucht.

Software für alle Stufen der textilen Fertigung

Nach einer intensiven Marktselektion fiel die Wahl auf die Branchenlösung Now von Datatex. Die Software, speziell für die Textil- und Bekleidungsindustrie entwickelt, deckt alle Stufen der textilen Fertigung ab und wird seit Mitte letzten Jahres auch mit einer integrierten Finanzbuchhaltung angeboten.

Hierbei setzt Datatex auf eine enge Partnerschaft mit der Portolan Commerce Solutions GmbH, die auf Basis von über 27 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Software für das Finanz- und Rechnungswesen und zahlreichen internationalen Projekten eine funktional anspruchsvolle und gleichzeitig schlanke Lösung baute.

Pointe ist der erste Datatex-Kunde, der diese Finanzbuchhaltung in seinen zwei Unternehmen eingeführt hat. Dank der vollständigen Integration greifen ERP- und Finanz-Software auf eine gemeinsame Stammdatenquelle zu. Auch der automatische Datenfluss zwischen Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung beschleunigt die tägliche Arbeit, z. B. durch die automatische Übergabe von Eingangsrechnungen in die FiBu und von offenen Posten in das ERP-System.

Einheitliche Architektur

Die gemeinsame einheitliche Architektur vereinfacht auch den tagtäglichen Betrieb der Software. Datensicherungen, die Hardware-Ausstattung oder das Einspielen von neuen Programmversionen laufen in einem Arbeitsgang. Daraus resultieren Einsparungen bei der Administration und dem Betrieb der Lösung.

Ein Highlight der FiBu-Software ist das Modul „Now Analytics“ für ein klar strukturiertes und einfach zu bedienendes Reporting. So können beispielsweise offene Posten von Kunden und Lieferanten schnell und übersichtlich abgerufen werden. Mit Standardberichten, wie der GuV oder Saldenlisten, hat Samuel K. Jung immer alle Geschäftsvorfälle im Blick; die Berichte können einfach per Klick per Computer, Smartphone oder Tablet abgerufen werden. Jung will die neuen Auswertungsmöglichkeiten nutzen – und ist besonders auf die Reporting-Historie in den drei Dimensionen Kosten, Menge und Umsatz gespannt.

Wegen der zusätzlichen Integration des CRM-Systems kann Pointe nun sämtliche Unternehmensdaten auswerten und Entscheidungen zukünftig auf Grundlage validierter Statistiken treffen. Jungs erklärtes Ziel ist es, billiger einzukaufen und die Lagerkosten zu reduzieren.

Bildquelle: Pointe International