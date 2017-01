Fahrzeug-Computer verbessert

Dank der zusätzlichen 1,8 mm dicken und chemisch gehärteten Glasabdeckung sind die Displays jetzt deutlich haltbarer. Kratzer, Abnutzung oder gar Brüche gehören damit der Vergangenheit an. Während resistive Touchscreens in Bereichen, in denen Tasten häufig betätigt werden, schnell ausfallen, sind PCT-Screens verschleißbeständig. Sie somit auch für Anwendungen mit virtuellen Tastaturen geeignet, die den Anwendern in ihren Logistikanwendungen mehr Flexibilität bieten.

Abgesehen von dieser Robustheit haben Powertouch-Bildschirme mit resistiven Touchscreens die Eigenschaft gemein, dass sie sich mit Handschuhen aus unterschiedlichen Materialien und verschiedener Dicke bedienen lassen. Die hochentwickelte Steuerungssoftware filtert außerdem unerwünschte Signale aus, die durch Wassertröpfchen auf dem Bildschirm verursacht werden. Somit lassen sich die Bildschirme sogar in nassen Umgebungen einsetzen.

In Deutschland ist der schwedische Hersteller JLT über Partner wie den Barcode-Spezialisten Panda Products aktiv.