Führungsteam umstrukturiert

Brauer, Ende 2014 als Area Sales Vice President DACH and Eastern Europe von EMC zu Polycom gestoßen, führt in seiner neuen Rolle für den Hersteller das Geschäft und verantwortet die Strategie in der Region. „Polycom ist ein Pionier im Bereich Collaboration. Die Digitalisierung ist ein globaler und unumkehrbarer Trend, den wir mit unseren Lösungen greifbar machen“, so Brauer. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, den Arbeitsplatz der Zukunft und flexible Arbeitsmodelle schon jetzt erfolgreich zu implementieren.“

In der DACH-Region hat Mischa Sturzenegger, seit 2016 „Country Manager Switzerland & Austria“, im Bereich Sales auch die Verantwortung für den deutschen Markt übernommen. Als „Country Sales Manager DACH“ verantwortet er nun die Vertriebsstrategie in den drei Ländern und stimmt das lokale Geschäft mit den Gesamtunternehmenszielen ab. Er ist seit über 15 Jahren in der Technologiebranche tätig und hat vor Polycom bei Lifesize, Cisco, Tandberg und Equinix gearbeitet.

Über 400.000 Firmen und Institutionen weltweit setzen die Video-, Voice- und Content-Sharing-Lösungen des Herstellers ein. Polycom bietet gemeinsam mit Partnern Kollaborationslösungen für jede Umgebung mit umfangreicher Multi-Vendor-Interoperabilität an.

Bildquelle: Polycom