Führungswechsel bei Update Texware

Dr. Michael Schiffmann (51) ist seit Jahresbeginn neuer Geschäftsführer der Kulmbacher Softwareschmiede Update Texware GmbH. Der langjährige Geschäftsführer und Mitgesellschafter Friedrich Römer wird Ende Juli 2017 in den Ruhestand treten. Bis dahin werden beide gemeinsam die Geschäfte leiten.

Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler begann Dr. Schiffmann seine berufliche Laufbahn 1996 als SAP-Berater bei der Rödl & Partner GmbH. Weitere berufliche Stationen waren Geschäftsführer der HSB Systemhaus GmbH und Vorstand der Rödl Consulting AG. Er war Mitglied der Geschäftsleitung der Sintec Informatik GmbH sowie Prokurist der Fidelis HR GmbH, die Anfang 2016 vom belgischen HR-Spezialisten SD Worx übernommen wurde.

Schiffmann verfügt über Expertise im IT-Consulting sowie über langjährige praktische Erfahrungen in der Projektsteuerung und im IT-Betrieb. So war er etwa für den Aufbau und Betrieb von drei Rechenzentren zuständig. Er soll Römers Arbeit fortsetzen und die Ausrichtung des Unternehmens als „Kompetenzzentrum für IT-Lösungen in der Textil- und Bekleidungsbranche“ vorantreiben.

Update Texware wurde 1999 von der Kulmbacher Update-Gruppe abgespalten, nachdem die 1994 lancierte textile Standardsoftware „Wespa“ auf der AS/400 sich als Erfolg erwiesen hatte. Heute werden mit etwa 50 Mitarbeitern mehr als 180 Textilunternehmen unterschiedlichster Ausprägung mit über 5.000 Anwendern betreut.

Die aktuelle ERP-Software Texware/CS deckt laut Schiffmann die gesamte textile Wertschöpfungskette „from sheep to shop“ ab, mit speziell zugeschnittenen Versionen auch die Anforderungen der Garn- oder Flächenproduktion, der Veredelung und Konfektion sowie des Textilhandels.