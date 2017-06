Fusion von Jaggaer und Pool4Tool

Jaggaer, der amerikanische Anbieter einer Source-to-Pay-Software, fusioniert mit Pool4Tool, dem Software-Spezialisten im Bereich „Direct Procurement“ mit Sitz in Wien, um alle Prozesse im indirekten und direkten Einkauf abzudecken. Die über 300 Kunden, die die Österreicher in das gemeinsame Unternehmen einbringen, erweitern den Kundenstamm auf über 900 Unternehmen. Jaggaer (vormals SciQuest) ist ein Beteiligungsunternehmen des Technologiefonds Accel-KKR.

Bleibt an Bord: Thomas Dieringer , Gründer und Vorstandsvorsitzender von Pool4Tool

Thomas Dieringer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Pool4Tool, und Michael Rösch, Co-Founder und COO, werden das Unternehmen mit über 150 Mitarbeitern weiterhin vom Headquarter in Wien aus leiten.

Die gemeinsame Kundenbasis umfasst nun Unternehmen mit einem jährlichen Spend von 65 Milliarden Dollar sowie ein Netzwerk aus über zwei Millionen Lieferanten. Jaggaer vergrößert durch den Merger auch seine Marktpräsenz in Europa, in Asien und im Nahen Osten und kann nun für seine Kunden außerhalb der USA Rechenzentren und Kundendienst anbieten. Außerdem wird das Portfolio erweitert, denn Jaggaer vertreibt die Pool4Tool-Suite für den direkten Einkauf nun in Nordamerika. Mit der Fusion beendete der Mitte 2013 bei Pool4Tool eingestiegene aws Mittelstandsfonds sein Engagement.

Mit Jaggaer ergänzt Pool4Tool sein Produktportfolio um Procure2Pay-Funktionen, Vertragsmanagement, Ausgabenanalye, „Sourcing Optimization“ (vormals Combine.net) und um eine spezielle Inventory-Management-Lösung für Chemieunternehmen. „Der Zusammenschluss erlaubt es uns, in Nordamerika sehr schnell stark zu wachsen, da wir auf ein großes und sehr erfahrenes Team zurückgreifen können“, sagt Dieringer. „Als Teil einer größeren Organisation haben wir nun außerdem alle Ressourcen, um globale Rollouts großer internationaler Konzerne sehr erfolgreich umsetzen zu können.“

Universitäten sowie Unternehmen aus dem Handels- und Life-Sciences-Umfeld mit einem gemeinsamen Spend von mehreren Milliarden US-Dollar vertrauen auf Jaggaers SaaS-Lösungen. Mit der Software Spend Radar gehört dazu eine flexible Spend-Management-Lösung mit KI-Ansätzen.

Pool4Tool verknüpft mit seiner Software kundeneigene Daten aus Sourcing-, Supply-Chain- und Lieferantenmanagement-Prozessen mit externen Risiko- und Compliance-Daten, um auf Basis von Algorithmen Empfehlungen und Aktionen im Sinne eines digitalen Assistenten triggern zu können. Die Daten aller Prozesse und externer Systeme sind zentral und transparent in einer All-in-One Lösung vereint.. Neben Cloud-Lösungen zur Einkaufsoptimierung entwickelt das Unternehmen eine SaaS-Lösung zur Optimierung von Einkaufs-, Logistik-, und Qualitätsprozessen.