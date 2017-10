Gute Bilanz der Zukunft Personal

Mit einem neuen Besucher- und Ausstellerrekord ging am Donnerstag die 17. Messe Zukunft Personal in Köln zu Ende: Mit 17.809 Fachbesuchern (plus fünf Prozent) und 770 Ausstellern (ebenfalls plus fünf Prozent) blieb Europas größte Personalfachmesse auf Wachstumskurs.

Drei Tage lang stehen innovative Lösungen und Networking in der Personal-Community im Mittelpunkt: Geschäftsführer, Personalverantwortliche, Mitarbeiter von Personalabteilungen und Organisationsentwickler verschaffen sich einen Überblick über den Markt und tauschen sich mit Gleichgesinnten über die Trends in der Personalarbeit aus.

„Die Zukunft Personal konnte Personalverantwortlichen, Führungskräften und Mitarbeitern von Personalabteilungen Inspirationen für die Arbeitspraxis mit auf den Weg geben“, resümiert Ralf Hocke, Geschäftsführer von Messeveranstalter spring Messe Management. Er verwies auf die Zahl der ausstellenden Start-ups, die sich im Vergleich zum Vorjahr auf 97 fast verdoppelt hatte. „Der Start-up-Spirit hält Einzug in den HR-Etagen und sorgt für Aufbruchsstimmung. Die Neugier und Experimentierfreude wächst“, beobachtet Hocke.

HR-Innovationen im Blick

Der neue Spirit wird auch durch die Sozialen Medien gepusht: So war es für Hocke nicht überraschend, dass die Networking & Blogger-Lounge an allen drei Messetagen regelmäßig bis auf den letzten Platz besetzt war. Das neue Gestaltungskonzept in Kooperation mit einem der Pioniere der „New Work“ und einer offenen Arbeitskultur sei angenommen worden; in interaktiven Workshops habe sich dort das „who is who“ der HR-Blogger vorgestellt.

„Politik meets Praxis“ hieß es beim Future Talk. Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dr. Bettina Volkens, Arbeitsdirektorin der Lufthansa, Margret Suckale, ehemalige Personalchefin von BASF und Markus Köhler, Personalchef bei Microsoft, waren sich einig, dass der Mensch bei der Digitalisierung die Marschrichtung vorgeben muss. Die Vertreter der Arbeitgeberseite forderten die Politik dazu auf, durch neue Initiativen den Menschen ein positiveres Bild von Arbeiten 4.0 und den Chancen der Digitalisierung zu vermitteln. Albrecht betonte, die Unternehmen müssten viel in Aus- und Weiterbildung investieren, um die Mitarbeiter bei der digitalen Transformation mitzunehmen. Beide Seiten unterstrichen, dass den Menschen die Angst vor den Veränderungen genommen werden muss.

Chancen der digitalen Transformation

Der Wandel der Arbeitswelt, beispielsweise durch Künstliche Intelligenz, und die daraus resultierenden Aufgaben für die Personalabteilungen war auch ein Schwerpunkt in den Vorträgen und Diskussionsrunden. Vordenkerin Nell Watson betonte in ihrer Keynote die Vorteile der KI: Der Mensch kann eintönige Aufgaben abgeben, habe wieder mehr Zeit für Kreativität und dürfe sein Leben wieder selbstbestimmter und individueller gestalten - die Maschine diene dann dem Menschen, nicht umgekehrt.

Diesen Gedanken unterstrich auch Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin. Der Philosoph und Staatsminister a.D. sprach in der Keynote-Arena über seine Idee eines „digitalen Humanismus“, der klar das Wohl des Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung stellt. Gleichzeitig forderte er klare ethische Normen für den Umgang mit neuen Technologien wie KI und Big Data, die Entwickler immer vor Augen haben müssen, um sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst zu werden.

Lebenslanges Lernen

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt sind enorm und bereits gegenwärtig. Messemacher Hocke sieht einen klaren Auftrag für die Personalabteilungen: „Für die HR-Branche geht es nun darum, Mutmacher und Vorreiter für die positive Gestaltung des Wandels zu sein.“ Voraussetzung dafür sei die Motivation der Mitarbeiter zu lebenslangem Lernen und die Offenheit für kontinuierliche Veränderung. Die Zukunft Personal 2018 werde dafür Impulsgeber sein, so der Messeveranstalter.

Die 18. Auflage der Fachmesse findet wieder in Köln statt – und zwar am 11. bis 13. September 2018. Das Themenspektrum reicht wieder von Recruiting und Personaldienstleistungen über betriebliche Weiterbildung, Leadership und Arbeitsrecht bis hin zu Personal-Software und der Zukunft der Arbeitswelt.

Bildquelle: Spring Messe Management GmbH