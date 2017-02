Heistermann steigt bei Siemens auf

„Die Schaffung der neuen, strategischen Position des CDO trägt der hohen Bedeutung der Digitalisierung für die Zukunft von SPPAL Rechnung“, heißt es in der Pressemitteilung. Zu Heistermanns Aufgaben zählen demnach „die Festlegung der strategischen Zukunftsmärkte im Bereich Digitalisierung sowie die Entwicklung darauf basierender Lösungen und Services“. Sie bleibt weiterhin Mitglied des Axit-Managements.

Frauke Heistermann ist ehrenamtlich Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Logistik (BVL) und bringt über zwanzig Jahre Berufserfahrung in Logistik, Supply-Chain-Management und Digitalisierung mit. 1999 gründete sie gemeinsam mit Holger Schmitt und Michael Klett die Axit AG, einen Anbieter Cloud-basierter Logistiksoftware für Kunden in Logistik, Industrie und Handel. Neben dem Firmensitz in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) unterhält Axit ein Software-Entwicklungszentrum in Breslau, Polen.