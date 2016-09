Henning Ogberg kommt von SugarCRM

Bei Rohde & Schwarz Cybersecurity verstärkt Ogberg das Management-Team um CEO Ammar Alkassar. Er soll sich vor allem um die Positionierung der Endpoint- und Netzwerksicherheitslösungen kümmern. Dazu bringt er aus seiner Zeit vor SugarCRM langjährige Erfahrung aus führenden Positionen in Vertrieb und Management bei diversen Cybersecurity-Anbietern mit, etwa Clearswift, Eleven, Log Logic, Surf Control oder Message Labs. Ogberg hat in seiner bisherigen Laufbahn für Wachstum gesorgt und ist mit der Markteinführung von IT-Lösungen bestens vertraut.

„Ich freue mich sehr, den Aufbau eines europäischen Cybersecurity-Anbieters mit voranzutreiben, der für Unternehmen und Regierungen einen vertrauenswürdigen Partner darstellt“, wird Ogberg in der Presseinformation zitiert. Mit vertrauenswürdigen IT-Lösungen will er Cyberangriffe „proaktiv verhindern, anstatt lediglich auf Sicherheitsbedrohungen zu reagieren“. Dazu folgt das Unternehmen dem Sicherheitsansatz „Security by Design“, wobei die Produktpalette von kompakten All-in-One-Produkten bis zu individuellen Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Großunternehmen und öffentliche Einrichtungen reicht.

Über Rohde & Schwarz

Der Elektronikkonzern ist auf den Arbeitsgebieten Messtechnik, Rundfunk- und Medientechnik, Cyber-Sicherheit, Kommunikation sowie Funküberwachungs- und Funkortungstechnik aktiv. Vor mehr als 80 Jahren gegründet, ist das selbstständige Unternehmen in über 70 Ländern mit einem Vertriebs- und Servicenetz präsent. Im Geschäftsjahr 2014/2015 (Juli bis Juni) erwirtschaftete die rund 9.900 Personen starke Belegschaft einen Umsatz von rund 1,83 Mrd. Euro.

Die IT-Sicherheitstochter Rohde & Schwarz Cybersecurity schützt Unternehmen und öffentliche Institutionen weltweit vor Spionage und Cyber-Angriffen – mit Verschlüsselungslösungen, Firewalls sowie Software für Netzwerkanalyse und Endpoint-Security. Knapp 400 Mitarbeiter sind an den derzeitigen Standorten Berlin, Bochum, Darmstadt, Hamburg, Leipzig, München und Saarbrücken tätig.

Die Interimslösung bei SugarCRM

Nach dem Ausscheiden des 2013 bei SugarCRM angetretenen Ogberg sind als Geschäftsführer der SugarCRM Deutschland GmbH eingetragen: CEO Larry Augustin, CFO Siegbert Valenzuela, Kevan Baker, (Director of Finance, EMEA) sowie Mark Liu (Vice President, General Counsel & Corporate Secretary). Die Vertriebsaktivitäten in der Region EMEA werden bis auf Weiteres von Fred Gewant (Executive Vice President, Worldwide Sales) geleitet, der Vertrieb in Deutschland bzw. Zentraleuropa von Guido de Vries (Regional Vice Presdient, Sales Central EMEA).