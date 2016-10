Herbstmesse im Dilemma

Heute ging in Stuttgart die dreitägige Herbstmesse IT & Business zu Ende, die schon seit Jahren ein griffiges Konzept sucht, um an Attraktivität für die Besucher und damit auch für die Aussteller zu gewinnen. Die IT & Business zählt jedenfalls zu den IT-Messen, die einen Schub gut gebrauchen könnten. Im kommenden Jahr soll sie vom 17. bis 19. Oktober stattfinden.