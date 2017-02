HR-Outsourcing wird ausgebaut

Das Systemhaus Soft-Consult Häge GmbH, Langenau, hat die Aachener Eco GmbH erworben. Dieses 2002 gegründete Unternehmen ist auf Lösungen in der Entgeltabrechnung sowie im Zeit- und HR-Management spezialisiert und betreibt ein eigenes Rechenzentrum. Bereits seit mehreren Jahren bestand eine enge Kooperation zwischen den beiden Häusern, welche sich nun verfestigt.

Soft-Consult bietet mittelständischen Unternehmen IT-Services mit Schwerpunkt Personalwesen, zusätzlich aber auch in den Bereichen Finanzwesen, ERP, CRM, Groupware, IT-Infrastruktur, Hosting, Archivierung und Business Intelligence. Seit längerer Zeit wird der Geschäftsbereich „Outsourcing im Personalwesen“ ausgebaut. Mit der Gründung der SC Personalwesen & Services GmbH in Nenzing/Österreich wurde dieser Weg vor zwei Jahren begonnen – und nun ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht.

Außerdem kann Soft-Consult nun mit der Eco GmbH den administrativen Prozess in der Wertschöpfungskette des modernen Personalmanagements komplett abdecken kann. Dieser beginnt bei der Administration und Pflege der Standardsoftware-Lösungen, geht über die Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung und reicht bis hin zum „Full-Service“, bei dem der Kunde nicht einmal mehr selbst die Kuverts mit Gehaltsabrechnungen versenden muss.

„Wir möchten mit dieser weiteren Expansion über das „Schwabenländle’ hinaus auch ein klares Signal geben“, sagte Soft-Consult-Geschäftsführerin Anja Stegmann.. „Uns geht es gut, wir haben den Schock vom Tod unseres Gründers und Geschäftsführers Gerhard Häge im April 2016 überwunden und blicken mit voller Kraft und motiviert in die Zukunft.“ Ein weiterer Grund für den Aufkauf sei zudem das „starke Team der Eco“, angeführt von Maria Eberle, die auch weiter in der Geschäftsführung bleiben wird. Mit ihr gemeinsam wird Marin Capek, ebenfalls Geschäftsführer bei Soft-Consult, die Geschäftsleitung bei Eco übernehmen.