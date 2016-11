Hybrides Netzwerk für die Cloud-Ära

Der japanische Baumaschinenhersteller Komatsu will eine neue, internationale IT-Infrastruktur aufbauen, für 26 Standorte in 15 Ländern Europas, im asiatisch-pazifischen Raum sowie Südamerika. Dafür entwirft und betreibt BT ein hybrides Netzwerk, das auf dem einen MPLS-Dienst „IP Connect global“ basiert. Kleinere Standorte werden mit dem hybriden Service hVPN angeschlossen, so dass die Mitarbeiter von dort sicher über das Internet auf dieses Firmennetz zugreifen können.

„Die heutige Vereinbarung ist der Beginn einer Reise in die Richtung flexibler, Cloud-basierter Dienste, die sowohl unser Geschäft, unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter rund um die Welt unterstützen“, sagte Chris Borremans, CIO von Komatsu Europe, bei Vertragsabschluss. „Wir sind der Ansicht, dass BT der richtige Cloud-Services-Integrator ist, um uns bei der Gestaltung unserer Roadmap und der Umsetzung unserer Vision zu helfen.“

Komatsu hat mit BT einen Projektpartner ausgewählt, der im Bereich der RZ- und Cloud-Services-Integration stark aufgestellt ist, da in den kommenden Jahren einige der Geschäftsanwendungen in die Cloud verlagert werden sollen. In einem ersten Schritt sollen die zentralen IT-Systeme von Komatsu in zwei BT-Rechenzentren zusammengeführt werden. Die RZ-Services umfassen Telehousing, Internetzugang und „Load Balancing“, wodurch die Last auf mehrere Ressourcen verteilt wird.

Die Sprach-Telefonie für die rund 1.100 Komatsu-Mitarbeiter wird über den zentralisierten BT-Service „One Voice SIP Trunking“ geleitet und ersetzt herkömmliche Sprachdienste durch Voice-over-IP-Technologie. Mit dieser Umstellung verspricht BT Großkunden wie Komatsu Kostensenkungen um bis zu 34 Prozent.

Außerdem soll BT die Performance IT-Anwendungen von Komatsu – einschließlich des Sprachverkehrs –verbessern. Dabei kommt BT Connect Intelligence zum Einsatz; das ist ein Dienst, bei dem die Servicequalität der Anwendungen anstelle herkömmlicher Netzwerk-SLAs gemessen wird.