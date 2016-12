Hydra Messaging Services

Früher wurde oft „schnell“ telefoniert oder „über den Zaun gerufen“, wenn im Shopfloor etwas nicht planmäßig lief. Der Vorteil einer Integration entsprechender „Messaging Services“ zur fertigungsnahen Kommunikation in das „Manufacturing Execution System“ besteht darin, dass diese Informationen nun nicht nur weitergeleitet, sondern nebenbei auch noch automatisch im MES dokumentiert werden. So können Störungen im Ablauf besser nachvollzogen und Prozesse optimiert werden – insbesondere an Schnittstellen zu benachbarten Abteilungen, Bereichen und beim Schichtwechsel.

Die neue Anwendung „Messaging Services“ erlaubt es, sowohl Nachrichten zu erstellen als auch deren Verlauf anzuzeigen. Nachrichten können beantwortet und weitergeleitet werden. Wichtige Benachrichtigungen werden durch ein Pop-Up-Fenster im Office-Client angezeigt bzw. im Shopfloor und auf mobilen Geräten besonders gekennzeichnet. Zusätzlich kann die Information auch als E-Mail versendet werden, um die Adressaten zu erreichen, die nicht ständig mit Hydra arbeiten.

