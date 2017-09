Intelligentere Güterwagen

Gemeinsam mit der Savvy Telematic Systems AG, Schaffhausen, haben der Wagenvermieter Transwaggon und Scandfibre Logistics, Schwedens größtes Transport- und Logistikunternehmen, seit 2015 in einem ersten Pilotprojekt 50 Güterwagen und in einem weiteren Schritt 3.000 Güterwagen mit moderner Telematik ausgerüstet. Ein Ziel war es, eine geeignete Technologie zu evaluieren, um die Transparenz in der Raillogistik durch transportrelevante Daten zu verbessern. Bestärkt durch die guten Erfahrungen erfolgt nun 2017 die Aufrüstung auf insgesamt 6.000 Wagen, mit einer weiteren Vertragslaufzeit von fünf Jahren.