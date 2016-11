Intelligenz für die Lebensmittellogistik

Durch moderne Lagertechnik, umweltgerechte Logistik und Produktvielfalt will Chefs Culinar deutschlandweit die Versorgung sämtlicher Bereiche der Gastronomie und der Großverbraucher mit Food- und Nonfood-Produkten garantieren.

Die zunehmende Marktmacht auf Lieferanten- und Kundenseite durch Fusionen und Einkaufskooperationen sowie ständig steigende gesetzliche Lebensmittel-Anforderungen zählen derzeit zu den Hauptherausforderungen für das Geschäft. Effizienzsteigerungen in den Prozessabläufen sind deshalb für den Großhändler eine Grundvoraussetzung für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, beispielsweise in der Logistik.

Um die Warenerfassung beim Ausladen bzw. Anliefern zu optimieren, hat wurde deshalb die Hardware der Telematik-Lösung erweitert, um die Prozesse sowie die Erfassung statistischer Daten bei der Auslieferung zu vereinheitlichen. Gerade auf dem Gebiet der temperaturgeführten Logistik werden für Till Lüder, Projektleiter bei Chefs Culinar, effiziente Prozesse zur Kostensenkung immer wichtiger, denn man müsse „zunehmend auch eine Vielzahl individueller Kundenwünsche bezüglich spezieller Artikel bzw. Sortimente oder fest definierter Anlieferzeiten erfüllen.“

Individuelle Lösung

Derzeit erfasst Chefs Culinar mit den Geräten die Standzeiten der LKW auf Seiten der Kunden, die Mengen der zum Kunden gelieferten und wieder zurückgenommenen Transportmittel wie zum Beispiel Rollcontainer oder Leergut-Behälter wie Getränkekisten. Den Empfang der Warenlieferungen lässt sich der Fahrer per Unterschrift auf dem Touchscreen des Mobil-Computers vom Kunden quittieren. Sollte der Kunde keinen Belegversand per E-Mail wünschen, erhält er bei Bedarf hierfür auch einen gedruckten Beleg.

Zum Einsatz kommen rund 1.000 Handheld-PCs vom Typ MC3200 von Motorola sowie 750 mobile Thermodrucker B-EP2 von Toshiba TEC. Diese sind per Bluetooth miteinander verbunden. „Ein Hauptgrund für unsere Entscheidung war die Kompatibilität zu den fest installierten Telematik-Geräten im LKW“, so Lüder. „Der Funktionsumfang des Komplettsystems – also die Kombination von frei am Markt verfügbaren sowie speziell für Chefs Culinar entwickelten Funktionen – war in dieser Form am Markt nicht erhältlich.“

So hat Toshiba für die Mobildrucker mit 2 Zoll Druckbreite eine kundenindividuelle Fahrzeughalterung mit aktiver Ladefunktion konzipiert – eines der technischen Highlights in diesem Projekt. Dabei wurden Drucker und Ladeschale in den Fahrzeugen verbaut und mit Hilfe eines Akkus oder der Autobatterie betrieben.

Für die direkte Anbindung an die Autobatterie hat Aisci das erforderliche DC/DC-Modul explizit für die sicherheitsrelevante Verwendung im LKW mit dem Zertifikat E1 bescheinigen lassen. „Somit können wir eine dauerhafte Einsatzverfügbarkeit der mobilen Drucker rund um die Uhr sicherstellen“, sagt Aiscis Projektleiter Sascha Radovic.

Kommunikationskultur festigt Zusammenarbeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit ist in einem Projekt solcher Größenordnung die Gewährleistung umfassender Service- und Supportleistungen. Gerade bei kurzfristig notwendigen Optimierungen spielt eine gute Kommunikationskultur die entscheidende Rolle. „Zum Beispiel bei anstehenden Release-Wechseln, Produkt-Aktualisierungen oder der Einbindung neuer Modulbausteine arbeiten wir mit der Support-Abteilung von Toshiba Tec bereits seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen“, so Radovic.

Die Hardwareergänzung lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. „Auf Seiten unseres Innendienstes verringert sich der Arbeitsaufwand ganz erheblich“, beobachtet Projektleiter Till Lüder. Auch für die Fahrer hätten sich die Arbeitsabläufe in der Auslieferung vereinfacht. Und schließlich habe sich die Qualität in der Datenerfassung durch die Fahrer nachhaltig verbessert es entstünden hier deutlich weniger Fehler.

Über Chefs Culinar

Der Zustellgroßhändler beliefert Gastronomie und Großverbraucher in ganz Deutschland von acht Zentral- und 20 Stützpunktlagern mit dem eigenen, rund 1.000 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark mit Food- und Nonfood-Produkten. Jedes Lager hält das ständig aktualisierte Vollsortiment mit mehr als 20.000 Artikeln vor. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern sowie spezialisierten Fachberatern zu allen Produktbereichen ist Chefs Culinar mittlerweile auch in Dänemark, Schweden, Österreich, den Niederlanden und Polen aktiv.

www.chefsculinar.de

Bildquelle: Chefs Culinar