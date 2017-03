Jung neuer Infor-Geschäftsführer

Jung soll sich bei Infor darauf konzentrieren, Bestandskunden auf dem Weg in die Cloud zu unterstützen, aber Neukunden zu gewinnen. Zu den Bestandskunden zählen auch viele AS/400-Anwender mit ERP-Systemen wie Xpert (früher XPPS), Ratioplan, MAS/90, Infor AS, LX (früher SSA BPCS) oder Mapics.

Eine wichtige Rolle dabei spielen branchenspezifische Cloud-Suiten – etwa für die Automobilbranche und den Maschinenbau, aber auch den Groß- und Einzelhandel sowie die Nahrungsmittel- oder Modeindustrie. Kern dieser Suiten sind bewährte ERP-Systeme wie LN (früher Baan) und M3 (Movex), aber auch Edge-Applikationen wie die Middleware ION, das Social-Collaboration-Tool Ming.le und die im Sommer 2015 zugekaufte Cloud-basierte Supply-Chain-Plattform von GT Nexus.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und des internationalen Managements in Deutschland und Schweden begann Jörg Jung seine Karriere bei SAP. In Walldorf, New York und Paris bekleidete er verschiedene Managementpositionen – zuletzt die des „Chief of Staff“ für den Vorstand.

Nach beinahe zehn Jahren bei dem Walldorfern wechselte er zu T-Systems. Von Bonn aus übernahm Jung für jeweils zwei Jahre den Aufbau der „Intelligenten Netzwerke“ sowie den weltweiten Cloud-Vertrieb des Unternehmens. Zuletzt war er seit April 2014 Geschäftsführer und Managing Director von Unit4. Er verantwortete dort neben vertrieblichen Aufgaben auch die Bereiche Professional Services, Forschung und Entwicklung sowie Support, Finance und Human Resources.

Bildquelle: Infor Deutschland