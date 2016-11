Kampf dem „Engpass Rampe“

Die Hamburger Papier Union GmbH liefert jährlich fast 500.000 Tonnen Papier an seine Kunden aus. Dem daraus resultierenden „Engpass Rampe“ wurde jetzt der Kampf angesagt. Nach sechswöchigem Testbetrieb haben Ende Oktober zeitgleich mit dem Zentrallager Hemer auch die Läger in Reinbek bei Hamburg, in Markt Schwaben und in Talheim das internetbasierte Zeitfenstermanagement-System „Time Slot“ des Freiburger Anbieters Cargoclix in Betrieb genommen.