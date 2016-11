Logistik 4.0 im Arvato-Lager

Arvato SCM Solutions hat in Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter Picavi das Innovationsprojekt „Pick-by-Vision" für Sennheiser erfolgreich gestartet. Die Bertelsmann-Tochter betreibt seit Anfang 2014 als Logistikdienstleister die Lagerhaltung für den Audiospezialisten mit Sitz in der Wedemark bei Hannover – zunächst in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), dann auch in Nord- und Südamerika sowie in Asien.