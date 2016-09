Lucky Bike setzt auf Lobodms

Der Bielefelder Fahrrad-Spezialist Lucky Bike / Radlbauer entscheidet sich nach intensivem Auswahlverfahren für die Invoice-Management-Software von Lobodms. Ziel ist es, durch die Software-Einführung interne Geschäftsprozesse zu optimieren und kundenorientierter zu gestalten. In der folgenden Projektphase ist geplant, Lobodms in weiteren Prozessen unternehmensweit einzusetzen.

Für Lucky Bike / Radlbauer bringt der Rechnungseingang aufgrund der verteilten Unternehmensstruktur mit 21 Filialen einen hohen zeitlichen Aufwand mit sich. Bisher wurden die Rechnungen, nach ihrem Eingang in den vier Hauptstandorten, in Papierform an die zentrale Buchhaltung nach Bielefeld gesendet. Dieser Prozess war zeitintensiv und nicht immer nachvollziehbar.

AS/400-System eingebunden

Deshalb war es notwendig, dass die Lösung von Lobodms für das Invoice-Management die bereits gelebten Prozesse im Unternehmen abbilden kann. Die hohen Erkennungsraten der automatischen Rechnungserkennung überzeugten die Verantwortlichen der Lucky Bike / Radlbauer.

Die teilweise nicht performanten Internetanbindungen einzelner Standorte waren ein weiteres Auswahlkriterium. Wichtig war außerdem, dass das bereits vorhandene ERP-System auf AS/400-Basis an die neue Software angebunden werden konnte. Das Projekt wird von der Puchheimer DM Dokumenten Management GmbH, dem Hersteller von Lobodms, umgesetzt.

Über Lucky Bike / Radlbauer

Aktuell bietet das 1994 gegründete Fahrradhandelsunternehmen in 21 Filialen auf ca. 30.000 m² attraktiver Verkaufsfläche mehr als 50.000 Markenräder an – Beratung, Serviceleistung und Teststrecke inklusive. Durch den internationalen Einkauf und optimiertes Einkaufsmanagement erzielt Lucky Bike / Radlbauer günstige Einkaufspreise für Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradbekleidung.

Im Online-Shop finden die Kunden, wie in den Fachmärkten, eine große Auswahl an Markenartikeln rund um das Thema Fahrrad. Der besondere Onlineservice: Jedes Fahrrad verlässt das Haus, montiert und fahrbereit durch die Fachwerkstatt, in einem Spezialkarton.

