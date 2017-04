Materna auf Wachstum programmiert

Das Dortmunder IT-Unternehmen Materna das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatzplus um 6 Prozent auf 223 Mio. Euro abgeschlossen. Die höchsten Zuwachsraten verzeichneten Projekte für Behörden mit plus 28 Prozent, Projekte im Automotive-Sektor mit plus 11 Prozent sowie Beratungsleistungen zu SAP-Lösungen mit plus 10 Prozent. Materna arbeitet bereits für sieben der zehn führenden deutschen Unternehmen im Automobilsektor und plant auch für 2017 ein zweistelliges Wachstum in diesem Industriezweig