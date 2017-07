Mehr Sicherheit im Portfolio

Seit 1980 setzt BMU auf „IT-Beratung mit Vertrauen“. Zu Vertrauen gehört auch Sicherheit – und deshalb hat BMU neben der Plattform Power i jetzt auch die modulare Security-Lösung für IBM i von Raz-Lee in das Produktportfolio aufgenommmen. Das Portfolio wird so im Bereich der Sicherheit weiter ausgebaut; hier arbeitet BMU bei Virenschutz (von Clients und Servern) sowie Spamfilterung und E-Mail-Sicherheit schon länger mit anderen namhaften Herstellern zusammen.

BMU entwickelt nachhaltige Lösungen gemeinsam mit ihren Auftraggebern. Betriebswirtschaftliche Beratung sowie EDV-Konzeptionen, Implementierung und Integration von Standard-, Partner- und Individual-Software für mittelständische Unternehmen gehört zu den Schwerpunkten. Daneben ist BMU auch auf Bereiche wie Managed-Services, Cloud-Computing und mobile Lösungen spezialisiert. Im Mai hat BMU neben der BMU Niederlassung in Rotenburg an der Wümme ein weiteres Office in Berlin eröffnet.

Bildquelle: Thinkstock/ iStock