Mehr Speed durch digitale Workflows

Im vergangenen Jahr suchte die Sportbekleidungsmarke Odlo eine neue Lösung für das Management von Informationen und Arbeitsabläufen gesucht, die alle Produktbereiche einbindet. Nach Sichtung und Bewertung der unterschiedlichen Konzepte sprach man sich Ende 2015 bei Odlo für eine komplette Migration des bisherigen PDM-Systems PTC FlexPLM auf die Kollektionsmanagement- und PLM-Software WP Model aus, die im August eingeführt werden konnte.

Die Stuttgarter W+P Solutions GmbH differenziert sich mit ihrer Branchenlösung von rein designorientierten PDM-Anbietern – durch die einfache, schnelle Erfassung von Massendaten und die Integration von Controlling- und Workflow-Funktionen in Verbindung mit dem ERP-System. Das Ergebnis: Permanent aktualisierte Daten im Gesamtpaket aus PDM/PLM und ERP.

Das Produkt im Mittelpunkt der Prozesse und Datenstrukturen

Odlo-Mitarbeiter aus den Abteilungen Design, Produktentwicklung und Category-Management schätzen den betriebswirtschaftlichen Ansatz und den Fokus auf die Kollektionsrahmenplanung bzw. das Kollektionsmanagement – das Produkt rückt so in den Mittelpunkt der Prozesse und Datenstrukturen. Stammdaten, Modelle und Skizzen sind über Systeme, Abteilungen und Standorte hinweg synchron gehalten und workflow-unterstützt. Das beschleunigt die Abstimmungsprozesse und verbessert die Zusammenarbeit aller Abteilungen.

Odlo will künftig einen konsequent digitalen Workflow nutzen – von der Entwicklung der Kollektion bis hin zur Produktkommunikation in alle Kanäle. Hierzu wird zusätzlich ein das Media-Port-System von Laudert als Product-Information- und Media-Asset-Management-System (PIM/MAM) eingeführt. Über Daten- und Prozessintegration sollen Produktstammdaten aus WP Model in Laudert Media-Port übernommen und dort für die Kommunikation angereichert werden.

Diese Datensätze bilden dann die Grundlage für die Produktkommunikation, z. B. zum Befüllen des Online-Shops; auch die Nutzung für die Print-Kommunikation ist möglich. Anwendung fand Lauderts PIM-System bei Odlo schon zuvor im Produktentwicklungsprozess: Mittels der Publishing-Plattform Priint:comet werden Produktdaten aus dem PIM-System zur Entwicklung der Kollektionen in Adobe Indesign bereitgestellt.

Einen Schritt voraus

Weil Innovation und Nachhaltigkeit bei Absatz- und Bestandsplanung der weltweit aktiven Sportbekleidungsmarke Odlo gefragt sind, wurde jetzt die Software Tia A3 Fashion der Regensburger Log:IT GmbH eingeführt.

Das Planungssystem unterstützt die rollierende Planung samt Größenschlüssel, die Hochrechnung für saisonale Kollektionen sowie die Disposition – und ermöglicht so eine Optimierung der Lagerbestände bei gleichzeitiger Steigerung der Verfügbarkeit. Dadurch können optimale Bestellmengen berechnet und somit Überbestellungen und Stock-outs vermieden werden.

Über Odlo

Die Odlo Sports Group AG ist ein international tätiger Schweizer Hersteller von funktionellen Sportbekleidungen mit norwegischen Wurzeln. Das Unternehmen mit Sitz in Hünenberg beschäftigt über 740 Mitarbeiter und ist auch in Deutschland aktiv.

www.odlo.com/de