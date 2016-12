Mehr Support für JD Edwards

Maxava, ein neuseeländischer Hersteller von Software für Replikation and Recovery von IBM Power Systems, hat Anfang Dezember den Support für Kunden erweitert, die Oracle ERP-Systeme JD Edwards („JDE“) Enterprise One oder World einsetzen.

Maxava bietet schon seit zehn Jahren Hochverfügbarkeitslösungen für JDE-Systeme an. „Um der Kundennachfrage Rechnung zu tragen, schärfen wir den Fokus von Maxava Monitor Mi8 bei der Überwachung von Teilen der Anwendung, die unter AIX, Linux, Windows oder IBM i laufen”, wird John Dominic, Executive Vice President bei Maxava, in einer Pressemitteilung zitiert. Im Mittelpunkt stehe dabei das plattformunabhängige E1, denn diese Ankündigung sei Teil des Kommitments für die ganzheitliche Unterstützung des IBM Power Systems, von der Hardware bis zu den Anwendungen.

Weil JDE-Systeme vor allem in Industrie- und Handelsunternehmen mit typischerweise sehr hohem Transaktionsvolumen zum Einsatz kommen, entstehen rasch große neue Datenbestände. Deshalb muss der Wiederanlauf der Applikationssysteme nach einer Störung oder einem Serverausfall nicht nur möglichst schnell, sondern auch mit höchster Präzision erfolgen. Maxava verspricht diese Präzision mit dem Kommando Intercept; diese Funktion der Hochverfügbarkeitslösung automatisiert die Replikation der Daten, sondern stellt auch die korrekte Reihenfolge der Transaktionen bei ihrer Verarbeitung sicher. Das senkt den Arbeitsaufwand in der IT-Abteilung beträchtlich.

Maxava ist bereits seit dem Jahr 2000 über eine britische Niederlassung in Europa aktiv und hat Kunden wie Bentley, Kühne & Nagel, Nintendo, Revlon, Rubbermaid, Weidenhammer, ND Logistics oder den Orion Versand überzeugt. In Deutschland ist das Unternehmen aus Albany (Neuseeland) über Vertriebspartner wie Blue Consult (Kempen) oder NCT (Trebur) vertreten.

Bildquelle: Thinkstock/iStock