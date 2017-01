Merger der Fremdwarter

SMS Systems Maintenance Services, ein US-Anbieter für Server- und Storage-Wartung mit rund 1.600 Mitarbeitern, fusioniert mit Curvature, einem Anbieter von Fremdwartung (Third Party Maintenance) und Gebraucht-Hardware mit Fokus auf das Netzwerk. Der Merger soll Ende Februar abgeschlossen sein; finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Es entsteht ein Unternehmen mit einem addierten Umsatz von über 500 Mio. Dollar und weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitern. Mit seinem Produkt- und Service-Portfolio will das fusionierte Unternehmen eine große Bandbreite an Produkten sowie Rechenzentrums- und Netzwerkdienstleistungen anbieten können – auch in Deutschland und auch im Midrange-Markt.

„SMS und Curvature teilen eine ähnliche strategische Vision und Dienstleistungsphilosophie“, sagte John Wozniak, CEO von SMS. Und Mike Sheldon, CEO von Curvature, ergänzt: „Unsere beider Stärke zusammen schafft einen globalen Anbieter von IT-Lösungen mit einzigartigen Produkten und Dienstleistungen."

Im Jahr 1986 gegründet, ist Curvature ein heute Service-Partner für mehr als 10.000 Unternehmen weltweit mit 250 Mio. Euro Jahresumsatz. SMS wurde 1981 als Anbieter von RZ-Lifecycle-Services gegründet und weist einen Jahresumsatz von 288 Mio. Euro aus.

Nach Abschluss der Fusion wird das Unternehmen den Namen SMS | Curvature tragen, weitere Branding-Entscheidungen werden zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. John Wozniak wird die Rolle des CEO übernehmen, Mike Sheldon wird als „Chief Commercial Officer“ Mitglied des Vorstands.

Mehrheitsaktionär von SMS | Curvature wird das Investmentunternehmen Partners Group, das die Fusion unterstützt. „SMS und Curvature sind sehr komplementär aufgestellt, sodass der Zusammenschluss der Marktlogik folgt“, sagte Joel Schwartz von der Partners Group. „Wir glauben, dass diese Fusion der ‚Killer-Kategorie‘ für IT-Lifecycle-Services zuzurechnen ist; mit einer globalen Plattform, den besten Service-und Hardware-Angeboten und Expertise für den Netzwerk-, Server- und Storage-Bereich.“

