Mobiles Arbeiten bei Behörden – aber sicher

Ein Rahmenvertrag ermöglicht Behördenmitarbeitern die dienstliche Nutzung von iOS-Endgeräten, die mit „SecurePIM Government“ gegen Sicherheitsrisiken wie Datendiebstahl und Datenmanipulation abgesichert sind. Sie können damit unterwegs auch auf Dokumente bis zur Geheimhaltungsstufe „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch zugreifen und sicher kommunizieren.

Hintergrund: Im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Virtual Solution eine iOS-Systemlösung entwickelt, die es Behörden ermöglicht, iPhone und iPad in die tägliche Arbeit der öffentlichen Verwaltung zu integrieren. Die Daten werden über einen zentralen Zugang des Informationsverbunds Berlin-Bonn (IVBB) mit den Servern der Hausnetze synchronisiert.

„SecurePIM Government“ bietet wichtige Business-Funktionen – wie zum Beispiel sichere Synchronisation mit Mail-Servern, sicheren Download von Dokumenten sowie sicheren Zugriff auf das Intranet der Behörde. „Die Verwendung von iPhones und iPads wird auch im Behördenumfeld immer beliebter. Mit diesem Rahmenvertrag können die IT-Verantwortlichen der Bundesverwaltung endlich auch die sichere Nutzung gewährleisten”, sagt Günter Junk, CEO der Virtual Solution AG.

Junk ist davon überzeugt, dass Nutzbarkeit ausschlaggebend ist für die Akzeptanz eines Produktes. „Kein Mitarbeiter wird umständliche Sicherheitslösungen in seinem Arbeitsprozess akzeptieren“, so Junk. „Eine Behörde läuft Gefahr, dass eben solche umgangen werden. Die Lösung ist ein Sicherheitscontainer in Form einer App. So befinden sich alle Unternehmensdaten auf dem mobilen Endgerät in einer sicheren Umgebung und sind geschützt vor jeglicher Art von unbefugtem Zugriff.“