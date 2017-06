Neue Köpfe in Igels Führungs-Crew

Kurowski verantwortet nun den Software- und Hardware-Vertrieb in Deutschland. Seine Vertriebs- und Marketing-Kenntnisse sammelte er in leitenden Funktionen bei Appsense (jetzt Teil von Landesk), McAfee und dem IT-Sicherheitsspezialisten Check Point. Bei Igel soll Kurowski vor allem die Software-Verkäufe ankurbeln, natürlich aber auch die Hardware-Sparte rund um die Thin-Clients weiter ausbauen.

Der neue Vertriebsleiter ist bereits seit 1987 in der IT-Branche aktiv. Zuletzt war er als Area Vice President Central Europe bei App Sense für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Als Teil der Geschäftsführung konnte er in dieser Zeit das Wachstum des Virtualisierungsspezialisten maßgeblich steigern. Weitere Karrierestationen des Maschinenbau-Ingenieurs waren unter anderem die Check Point GmbH, wo er als Regional Director Central Europe tätig war, sowie die Position des Regional Director DACH beim Antiviren-Spezialisten McAfee.

Neue Marketingdirektorin

Iris Hatzenbichler verantwortet als neue Marketingdirektorin EMEA ab sofort die gesamten Marketing-Aktivitäten der Bremer für Europa. Auf Basis ihrer jahrelangen Erfahrung in der Kommunikation für Software-Unternehmen soll sie nun die Markenbotschaft schärfen. Zuvor war sie für die Speichersoftware-Hersteller Falconstor und Datacore in leitenden Marketing-Funktionen tätig. Bei DataCore baute sie über 14 Jahre das europäische Operations-Team auf und hatte wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Unternehmens vom Startup zu einem der führenden Anbieter von Software-defined-Storage-Lösungen in Europa.

„Nach mehr als 16 Jahren in der Speicherwelt habe ich viele Veränderung miterlebt und mitgestaltet“, kommentiert Iris Hatzenbichler den Wechsel zu Igel. „Der Wandel vom einfachen Speichermanagement zur Virtualisierung bis hin zu einem Software-defined-Storage-Ansatz war eine Herausforderung. Mit dem Wechsel zu Igel bleibe ich meinem Software-Mantra treu. Ob Cloud, IoT, Connectivity oder Mobility – im besten Fall sollte Software immer ‘revolutionär einfach’ sein.“

Bildquelle: Igel Technology