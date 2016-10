Neue Website von Brenntag live

Die Düsseldorfer Internetagentur TWT sorgte mit einer Stakeholderanalyse für eine Risikominimierung über den gesamten Projektzeitraum. Die Durchführung von Webstrategie- und Design-Workshops, Online-Umfragen sowie Userrole-Modellierungen ergänzten die vorgelagerte Analyse.

Das Relaunch-Konzept

Auf Basis der Ergebnisse erarbeitete TWT ein Relaunch-Konzept und begleitete die gesamte technische Umsetzung der Corporate Website, die in einem mehrstufigen Prozess mit Inhalten zu den Themen Geschäftsmodell und Strategie, Investor Relations, Karriere, Compliance und Nachhaltigkeit umgestellt wurde.

Anschließend wurden auch die Web-Auftritte aller Brenntag-Ländergesellschaften auf die neue Technik und Optik umgestellt. Insgesamt wurden 42 weitere Regions- bzw. Länderversionen einheitlich adaptiert und strukturiert. TWT unterstützte diesen Prozess mit redaktionellen Dienstleistungen und durch Vorort- und Onlineschulungen der Redakteure auf Deutsch und Englisch.

Neben dem Internetprojekt wurde auf Basis von Firstspirit auch das Intranet mit sechs weiteren Mandanten komplett überarbeitet. Synergieeffekte zum Internetprojekt minimierten die Einarbeitungsaufwände, ohne auf eine eigene –funktionale sowie ästhetische – Optik zu verzichten.

Ein neues Extranet auf Basis von Liferay 6.2 rundet den Relaunch bei Brenntag ab. Es sorgt für eine beschleunigte Kommunikation mit den Kunden, stellt gemeinsame Assets für interne und externe Mediendienstleister zur Verfügung und dient als Basis zur weiteren Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Einfache Interaktionsprozesse

Die Navigation wurde übersichtlicher gestaltet. Durch das Responsive-Design passt sich die Darstellung der Website-Inhalte gestalterisch und technisch automatisch an die Displaygröße des genutzten Endgeräts an. Eine verbesserte Suche erleichtert die Auffindbarkeit von Informationen neben der stringentenn Navigation für die Zielgruppe zusätzlich.

„Für Lieferanten, Kunden, Investoren, Journalisten und Bewerber bietet die neue Website einen übersichtlichen und schnellen Zugang zu allen Fakten und relevanten Informationen über Brenntag", sagt Pressesprecher Hubertus Spethmann. „Unsere Webpräsenz zeigt sich nun in einem global einheitlichen Design, das perfekt zur Markenidentität rund um unseren Unternehmens-Claim Connecting Chemistry passt."

Über Brenntag

Der Chemiedistributor ist mit seinem Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern und erzielte 2015 mit mehr als 14.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,3 Mrd. Euro.

Brenntag versteht sich als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie, das seine Kunden mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien unterstützt. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 180.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe.

