Neuer Geschäftsführer bei Rittal

Veränderung in der Geschäftsführung von Rittal: Carsten Röttchen ist seit heute Geschäftsführer Produktion des führenden Schaltschrank- und Systemanbieters mit Sitz in Herborn. Er übernimmt damit die Aufgabe von Michael Weiher, der sich nach 15 Jahren bei Rittal in den Ruhestand verabschiedet.