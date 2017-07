Optimierung statt Relaunch heißt die Devise bei der Infolox GmbH, Lindau – jedenfalls wenn es in Industrie und Technischen Handel darum geht, im B2B-Bereich auf dem aktuellen Stand von Amazon, Zalando & Co. zu bleiben. Denn gerade diese Vorbilder arbeiten ständig an der Optimierung ihres Online-Auftrittes und sind so immer viele Schritte voraus. Es kommt daher darauf an, sich ihr Vorgehen zu eigen zu machen – nicht nur ihre Lösungen.