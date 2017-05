Plattform „One" am Start

Das globale Lieferantennetz der Konzernbeschaffung besteht bei VW aus rund 40.000 Firmen. Um die Zusammenarbeit mit all diesen Partnern effizienter zu gestalten, wurde die neue Beschaffungsplattform „One" entwickelt und am 27. April live geschaltet. One verbindet mehr als 300.000 Nutzer aus den Geschäftsbereichen des VW-Konzerns und die Lieferanten miteinander – und ist damit eine der größten Arbeitsplattformen im Konzern.