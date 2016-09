Probleme beim RZ-Betrieb

Die Schwäche deutscher Rechenzentrumsbetreiber offenbart sich im operativen Betrieb ihrer Rechenzentren und nicht in der Ausstattung mit der richtigen IT- oder Gebäudeinfrastruktur. Das konstatieren die Analysten der Kasseler Techconsult GmbH in ihrer Studie „Optimized Data Center“, für die 177 RZ-Betreiber zu den Prozessen und Aspekten in ihren Rechenzentren befragt wurden. Große Probleme gebe es vor allem im konkreten RZ-Management; noch schlechter schneide nur das Personalmanagement ab.