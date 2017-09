Profi erweitert den Vorstand

Die Profi Engineering Systems AG, Darmstadt, hat heute die beiden Topmanager Stefan Langhirt und Matthias Kohlhardt in den Vorstand berufen. Damit wurde das Gremium, dem weiterhin der Vorstandssitzende Manfred Lackner und Lutz Hohmann (Finanzen und Personal) angehören, personell aufgestockt, damit es den wachsenden Anforderungen der digitalen Transformation weiter gerecht werden kann.

Die Profi AG hat bereits vor sieben Jahren begonnen, das Lösungs- und Beratungsportfolio mit Blick auf die digitale Transformation konsequent auszubauen und die eigenen Strukturen fortwährend daraufhin angepasst und weiterentwickelt. „Wir werden dadurch unsere Strategie konsequent umsetzen, um auf dem eingeschlagenen Weg noch schneller voranzukommen“, so Lackner. Er sieht jetzt eine enorme Beschleunigung der Digitalisierung; dieser Entwicklung soll die Erweiterung des Vorstandes Rechnung tragen.

Aufgerückt in den Vorstand sind zwei erfahrene Topmanager aus den eigenen Reihen. Langhirt wird dort verantwortlich für Vertrieb und Business Operations sein, Kohlhardt übernimmt die Verantwortung für das Dienstleistungsgeschäft. Lackner will sich in der neuen Teamaufstellung künftig noch stärker auf die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens konzentrieren und sich der Entwicklung von strategischen Kunden, Partnern und Projekten widmen.

Stefan Langhirt kam am 1. April 2012 zur Profi AG und übernahm als Prokurist den neu gegründeten Geschäftsbereich Unternehmensstrategie. Davor war der 50-jährige studierte Kaufmann und Informatiker seit 1995 in verschiedenen Führungspositionen bei IBM tätig.

Matthias Kohlhardt begann zum 1. Januar 2011 als Geschäftsbereichsleiter Öffentlicher Dienst bei der Profi AG. Nach Konsolidierung der dortigen Angebote baute er den Bereich zum Geschäftsbereich Software-Lösungen sehr erfolgreich aus, rund um die Themen Software-Architekturen und -Entwicklung, Analytics-Lösungen sowie agile Methoden. Künftig wird Kohlhardt das gesamte Dienstleistungsportfolio von der Infrastruktur bis zu den Applikationen konsequent an den Kundenbedürfnissen ausrichten.