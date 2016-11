Rechnungsworkflow für Stiegelmeyer

Die Rechnungen gehen an den Standorten Herford, Lage, Nordhausen und in Polen ein – sowohl auf Papier- als auch in elektronischer Form als eMail oder eMail-Anhang. Die bisher zeitintensive manuelle Erfassung wird durch eine automatisierten und revisionssichere Verarbeitung der Eingangsrechnungen mit Smart Invoice SAP und Smart Invoice Pilot for SAP abgelöst.

Alle für die Geschäftsprozesse notwendigen Informationen aus eingehenden Rechnungstypen werden dann automatisiert erfasst. Ist während der Genehmigung eine Ergänzung von Konten, Kostenstellen und buchungsrelevanten Informationen notwendig, werden diese einfach hinzugefügt. Alle Daten werden dann revisionssicher an das SAP-System übergeben und bis zur Freigabe und Buchung weiterverarbeitet. Weitere gesetzliche Anforderungen, wie die revisionssichere Archivierung, werden mit dem bereits vorhandenen Archivsystem dg Hyparchive erfüllt.

Die Buchhaltung erhält in einem zentralen Rechnungseingangsbuch in SAP volle Transparenz über sämtliche laufende Vorgänge. Im Detail können der Bearbeitungsstand und die Bearbeitungshistorie jeder einzelnen Rechnung angezeigt werden. Es wird sofort deutlich, in welchem Schritt des Prozesses sich die Rechnung befindet und welche Mitarbeiter in den Freigabeprozess involviert sind. Durch die sprachunabhängige Verarbeitung aller Rechnungen ist die Lösung für den internationalen Einsatz ideal geeignet.

