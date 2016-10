SAP on Power Summit 2016

Zum „SAP on IBM Power Summit Europe 2016" laden die beiden Hersteller gemeinsam mit den Benutzergruppen DSAG und Common ein. Die internationale Konferenz findet am 17. und 18. November in Ehningen statt. Sie richtet sich speziell an Anwender der Plattform AS/400 bzw. IBM i und entsprechende Dienstleister. Die Teilnahme ist kostenlos.