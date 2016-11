SAP stellt Hana 2 vor

Auf der SAP-Konferenz Tech Ed in Barcelona, die gestern zu Ende ging, hat SAP-Vorstand Bernd Leukert Hana 2 vorgestellt. Die nächste Generation der 2010 lancierten Plattform für In-Memory-Computing bringe viele Erweiterungen, etwa im Daten- und Datenbankmanagement, für Analytische Intelligenz oder zur Anwendungsentwicklung. Des Weiteren seien über „Hybris as a Service“ (informell als YaaS bezeichnet) neue Hana-Microservices aus der Cloud verfügbar. Sie helfen Entwicklern, umfangreichere Informationen in die Anwendungen einzubetten.