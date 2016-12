SER-Archiv für 137 Länder verfügbar

Damit wird die SER-Software den Anforderungen global agierender Unternehmen besser gerecht, die ECM- und BPM-Lösungen benötigen, deren Benutzeroberflächen sich in die jeweiligen Landessprachen lokalisieren lassen. Mitarbeiter können dann über Organisationseinheiten und Ländergrenzen hinweg in ihrer Sprache zusammenarbeiten – jeweils angepasst an die lokalen Anforderungen und Arbeitsweisen.

Neben Ungarisch unterstützt SER die zwölf Amtssprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Persisch und Arabisch. Somit ist Doxis4 in weltweit 137 der insgesamt 195 Länder umfassenden internationalen Staatengemeinschaft einsetzbar (nur UN-Mitgliedsstaaten, weitere geopolitische Einheiten wurden nicht gezählt).