Sind Sie fit für die DSGVO?

Am 25. Mai 2016 ist die europäische „Datenschutz-Grundverordnung“ (EU-DSGVO) in Kraft getreten, die am 25. Mai 2018 wirksam wird. Folglich war am Freitag die Hälfte der Vorbereitungszeit auf das neue Recht abgelaufen ist. Die Frage ist daher: Hat Ihr Unternehmen sich gut genug vorbereitet?